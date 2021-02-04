洛阳将举办“办实事、惠民生”广场普法宣传活动

8日，洛阳市将举办“办实事、惠民生”广场普法宣传活动，学习贯彻习近平法治思想，学党史、悟思想、办实事、开新局，发挥律师行业职能作用，面对面解答群众、民营企业生活、生产经营中遇到的相关法律问题。 8日，洛阳市将举办“办实事、惠民生”广场普法宣传活动，学习贯彻习近平法治思想，学党史、悟思想、办实事、开新局，发挥律师行业职能作用，面对面解答群众、民营企业生活、生产经营中遇到的相关法律问题。 主办单位：洛阳市司法局、老城区委区政府 活动时间：5月8日8：30-11：30 活动地点：洛阳市老城区洛邑古城 活动内容： 1.现场摆放展板80块，展示法律法规、典型案例，供市民阅览学习。 2.洛阳市律师行业党委、市律师协会组织全市近40家律所，100余名专业律师现场为群众、民营企业提供免费咨询服务，从婚姻家庭组、民间借贷组、合同纠纷组、刑事辩护组等民众密切关注的方面向群众进行详细解释，提升广大市民法律意识。 3.发放法律宣传学习资料。 有服务需求的广大市民、民营企业届时可前往参加。(洛报融媒记者 申利超)