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洛阳市教育局组织开展结对帮扶 为农村娃送去优质教育资源
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.06 17:38

　　

　　捐助26.5万余元教育用品，牵线洛阳四所优质中小学、幼儿园与宜阳赵保当地学校结对共建……6日上午，洛阳市教育局有关负责人前往宜阳县赵保镇，深入开展“我为群众办实事”活动，聚焦当地基础教育薄弱环节，为农村娃送去优质教育资源。

　　赵保镇是革命老区，位于宜阳县西南十五公里的浅山丘陵区，现有2所初中，3所成建制小学，9个教学点，1所公立幼儿园，7所民办普惠性幼儿园。受制于当地自然环境等因素，当地教育水平与市区存在一定差距。为推进义务教育均衡发展，有效促进教育公平，洛阳市教育局此次选派部分市属学校与赵保镇当地学校结对共建，让优质教育资源惠及更多农村群众。

　　在宜阳期间，洛阳市教育局有关负责同志及洛阳市多所中小学校负责人前往宜阳县赵保烈士陵园，聆听革命故事，追寻烈士足迹，接受红色洗礼；并前往宜阳县赵保镇相关中小学，广泛听取师生及家长意见，聚焦群众反映集中的民生问题，提出帮扶工作重点。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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