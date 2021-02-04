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花蛇“误闯”油漆店 消防员抓蛇解民忧
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.06 17:00

　 　

　　5月4日下午，洛阳市洛宁县长虹北路一家油漆店内突然闯入不速之客——一条花蛇！洛宁县消防救援大队接到报警后立即出动处置。

 

　　消防救援人员到达现场后，经过观察发现，花蛇藏于墙缝。消防救援人员穿好防护装备，接着保持现场安静，悄悄将墙角杂物搬离，以免打“草”惊蛇。

　　杂物清空后，一名消防救援队员用工具将花蛇擒获，装进了袋子。随后，消防救援队员在洛河滩将花蛇放生。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 杨琛 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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