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洛阳三门峡两地团员青年联学联动兴致高
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.06 17:00

　　近日，共青团洛阳市委与共青团三门峡市委在洛阳开展洛阳都市圈共青团组织联学联建主题活动，推动两地团组织互学互通、互促互鉴。

　　在洛期间，两地团员青年参观了洛阳地铁1号线红山站、银隆新能源洛阳产业园、格力空调洛阳基地、应天门遗址博物馆、兴洛湖北城市书房、洛阳牡丹博物馆等。大家一路走一路看，实地感受洛阳“古今辉映、诗和远方”的独特魅力，振奋不已。

　　参加活动的两地团员青年纷纷表示，希望能依托团组织这一桥梁纽带，更好更快地融入洛阳都市圈一体化高质量发展大局，为洛阳都市圈建设贡献青春力量。（洛报融媒记者 何奕儒 通讯员 彭海 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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