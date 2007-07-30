谷建芬老师为洛阳作曲的歌 我市十几名学生用小提琴演奏【视频】

“谷建芬老师为洛阳写的《我爱牡丹花》，特别适合小提琴演奏。”昨晚，洛阳爱乐乐团附属少儿乐团丁南老师正在指导学生合奏这首歌。

“谷建芬老师为洛阳写的《我爱牡丹花》，特别适合小提琴演奏。”昨晚，洛阳爱乐乐团附属少儿乐团丁南老师正在指导学生合奏这首歌。

4月30日，本网刊发谷建芬老师为洛阳写歌的消息后，丁南主动联系洛报融媒记者。他说，《我爱牡丹花》这首歌旋律优美，他想让每一名学生都学会演奏，增进孩子们对洛阳、对牡丹的热爱之情。（>>>《我爱牡丹花》《洛阳娃》……谷建芬老师专门为洛阳作曲的歌来了！）

于是，丁南将谷建芬老师的简谱改为五线谱。同时，为了更适合孩子们演奏，他还进行了降调处理，并对指法和弓法作以标记，然后发到微信群里，让孩子们熟悉这首曲子。

五一小长假，丁南一天都没闲着，每天都排了七八节课。他一对一指导学生演奏《我爱牡丹花》，并及时纠错、督促学生改正。

5日晚，十几名学生第一次合奏，丁南一个音节一个音节地把关，直到演奏得满意为止。

今年7岁的赵胤熙说，她很喜欢这首曲子的旋律，在家练习了很多遍呢！“自从前几天拿到谱子，我一说让她练琴，她就会拉这首歌，我都会哼了呢！”赵胤熙的妈妈告诉记者。

正在上高一的申同学，是名资深小提琴学员。他说，今年是他学小提琴的第10个年头儿，看到谷建芬老师为洛阳作曲的这首曲谱，他一遍就跟着演奏下来了。“这首曲子很抒情，所以我能感觉到，谷建芬老师很爱我们洛阳和牡丹。”他说。(洛报融媒记者 仝景菁 文/图/视频)