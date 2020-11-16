参赛人数创历届之最！洛阳市中小学生田径运动会开赛

6日上午，2021年洛阳市中小学生阳光体育田径运动会开赛，来自全市2000余人参赛，参赛人数是历届比赛最多的一次。

6日上午，2021年洛阳市中小学生阳光体育田径运动会开赛，来自全市2000余人参赛，参赛人数是历届比赛最多的一次。

本届运动会在洛阳市体育中心田径场举行，由洛阳市教育局、洛阳市体育局主办，洛阳市体育艺术卫生保健站、洛阳市田径体校承办，将持续至5月9日。比赛分为四个组别，其中甲组为2003年1月1日以后出生的选手，含市属各高中、职高的在校学生；乙组为2005年1月1日以后出生的选手，含市属、区属各初中学校的在校学生；丙组为2008年1月1日以后出生的选手，含区属各小学的在校学生；丁组为各县所辖各年龄段中小学生。

在项目安排上，本届田径运动会设跑、跳、投掷三大类竞赛项目，其中“跑”类项目有100米、200米、400米、800米、1500米、3000米(女)、5000米(男)、100米栏、110米栏、400米栏、4×100米接力、异程接力；“跳”类项目包含跳高、跳远、三级跳远，“投掷”类项目含铅球、标枪、铁饼等。

洛阳市有关负责人表示，本届运动会将不仅全面检验洛阳市教体融合成果，也将为明年举办的河南省第十四届运动会遴选后备力量。(洛报融媒记者 孟山 通讯员 沈鸿灿)