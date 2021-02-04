春末夏初，落英缤纷。一千多年前，唐朝伟大诗人杜甫在此时节写过一首诗，就是著名的《江南逢李龟年》：“岐王宅里寻常见，崔九堂前几度闻。正是江南好风景，落花时节又逢君。”

春末夏初，落英缤纷。一千多年前，唐朝伟大诗人杜甫在此时节写过一首诗，就是著名的《江南逢李龟年》：“岐王宅里寻常见，崔九堂前几度闻。正是江南好风景，落花时节又逢君。”

李龟年是唐玄宗时代著名的音乐家，擅长唱歌，又会演奏羯鼓、琵琶等多种乐器，深受钟情音乐的唐玄宗宠爱。

诗中的“岐王宅”“崔九堂”，都在东都洛阳。岐王是唐玄宗之弟李范；崔九是唐玄宗宠臣崔涤，官拜殿中监，因排行第九，人称“崔九”。杜甫出生不久母亲去世，由家在洛阳城的姑母抚养，安史之乱以前，杜甫正值青壮年，应该时常留居在姑母家里。

据闻一多先生考证，岐王宅在东都尚善坊，崔九堂在东都遵化里，而杜甫姑母家在东都仁风里。尚善坊紧临唐代天津桥，遵化里在唐东都洛河以南正中心的区域；杜甫居住的仁风里位于洛河以南、建春门以北，紧临东城墙。

李龟年在东都洛阳也有豪宅。据史料记载，李龟年“特承顾遇，于东都大起第宅。僭侈之制，逾于公侯。宅在东都通远里，中堂制度，甲于都下”。

通远里就在唐东都东北角，与仁风里隔河相望，一北一南，距离算不上远。

岐王李范风流儒雅，好音乐文学，家中常办文艺沙龙。诗圣杜甫与唐代大音乐家李龟年第一次相见，应该是在李范的家里。

当年，这些风流才子意气风发，与诗酒相伴，好不惬意。

安史之乱后，唐宫中的乐人四处逃散，流落异乡。李龟年流落江南，“每遇良辰胜赏，为人歌数阕，座中闻之，莫不掩泣罢酒”。

安史之乱过后约十年，杜甫在湖南潭州(唐朝时期的江南)遇到了李龟年。故人相聚，自然感慨不已，杜甫即席赋诗一首。

一个大音乐家，一个大文学家，在异乡重逢，老乡见老乡，两眼泪汪汪。国家命运若此，人生际遇若此，“白头搔更短，浑欲不胜簪”，怎能不让人生出无限沧桑之感？

“正是江南好风景，落花时节又逢君”，于乐景写哀，其哀倍增，无限感慨寄寓其中，言短而意深，读之不禁黯然泪下。（记者 刘永娟）