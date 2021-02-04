丝路大道：见证丝路繁华，喜迎四海宾朋

丝路大道是洛阳城西的一条交通要道。它覆盖原西环路及老310国道部分路段，北抵邙岭大道，南至洛栾高速收费站，穿过周山隧道，跨越凌波大桥，纵贯洛城南北。

丝路大道是洛阳城西的一条交通要道。它覆盖原西环路及老310国道部分路段，北抵邙岭大道，南至洛栾高速收费站，穿过周山隧道，跨越凌波大桥，纵贯洛城南北。

出洛城，一路西行，不远处便是新安县汉函谷关遗址——古丝绸之路的重要遗址，再往西是三门峡、西安，乃至更为遥远的西亚、西欧……

丝路大道就像一条小小的历史备注，提醒着世人：历史上的洛阳，曾以海纳百川的胸襟接纳八方来客；新时代的洛阳，正以开放包容的姿态欢迎四海宾朋。

千年驼铃，繁华旧梦

汉代，张骞、班超相继出使西域，打通了东西方交流的丝绸之路。

史载，东汉时期，西域都护班超曾派遣使者甘英出使大秦(古罗马帝国旧称)。大秦皇帝也曾派使者来到东汉京城洛阳，朝见汉桓帝，献上犀角、玳瑁、象牙等珍宝。

隋炀帝曾派人出使波斯(古称安息国)，波斯王也曾派使节来中国。

作为古丝绸之路的东方起点，在东汉、西晋、北魏、隋、唐等历史时期，洛阳都是中国的政治、经济、文化中心。国内精英争着往洛阳挤，外国人也扎堆来洛旅行、经商、留学、当官，甚至定居。

丝路大道东边的隋唐洛阳城定鼎门遗址，是古丝绸之路的重要遗址。考古学家在那里发现了埋藏千年的唐代道路遗迹，路面布满车辙和骆驼蹄印。

再往东，今白马寺附近，是古丝绸之路在中国境内的唯一都城遗址——汉魏洛阳故城遗址。汉魏时期，洛阳宫城正南门外的铜驼大街，是最繁华的商业街，街两旁有铜铸骆驼。

骆驼善于负重远行，是古丝绸之路上的重要交通工具。漫步铜驼大街，似闻驼铃声阵阵，不难想象洛城昔日的繁华、中外交流的盛况。