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游客携巨款来洛 民警帮忙买票送其返回
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.06 09:18

　　“随身携带那么多现金，我还是头一次见。”5日，民警于祺说，五一假期，一名女子来洛游玩，双肩包里装着20万元现金却舍不得住宾馆，他们只好将人带回警务室，陪她坐到天亮。

　　4日凌晨2时许，洛龙公安分局高铁治安派出所民警于祺接报警称，在洛阳龙门站站前广场上，有一名女子需要救助。于祺与同事到达现场，只见那名女子坐在行李箱上，怀里抱着一个双肩包。

　　询问得知，该女子姓濮，50多岁，安徽人。于祺看见濮女士双肩包上的拉链用一把小锁锁着，询问其原因，对方一番话令在场的人大为吃惊。原来，濮女士的包里装着20万元现金。

　　于祺将濮女士带回警务室了解到，濮女士趁五一假期来洛游玩，携带的现金是准备买房用的，因记性不好，总把银行卡弄丢，她便将钱取出来带在身上。3日20时许她乘坐高铁到达洛阳，因舍不得住宾馆，在洛阳龙门站站前广场徘徊。

　　担心濮女士带那么多现金出现闪失，于祺建议她回家将钱存进银行，对方表示同意。于祺等人陪着濮女士一直坐到天亮，4日8时许，他们替濮女士购买了回家的火车票，并将人送上车。(记者 魏巍 通讯员 方楚)
[ 责任编辑：潘亮]
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