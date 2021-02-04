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乘客价值1.2万元的手机丢失 民警快速找回
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.06 09:18

　　价值1.2万元的手机丢失、装重要证明的手提袋不见了……5日，民警给记者讲述了两个典型事例，好在结局圆满。

　　5日上午，接过失而复得的手机，张女士连连向帮助她的民警道谢。张女士是外地人，五一假期来洛阳游玩，4日22时许，她乘坐地铁时将一部价值1.2万元的手机落在车上。市公安局轨道交通分局民警接到求助后，查询得知张女士乘坐的那趟车已经暂停运行。民警联系该车列车长说明情况，对方立即到车上寻找，找到了张女士的手机。第二天一大早，张女士将手机取回。

　　4日10时许，市公安局轨道交通分局牡丹广场站警务室辅警郭远昊和同事正在站内巡逻，一名女乘客跑来求助称，她在牡丹广场站下车时不慎将手提袋落在车上，里面装着一份对她很重要的就业证明。郭远昊等人通过联系沿途站点等方式寻找手提袋的下落，仅用半小时就在秦岭路站找到了手提袋。随后，他们联系失主取回手提袋。(记者 魏巍 通讯员 李国)
[ 责任编辑：潘亮]
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