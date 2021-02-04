警力最大限度上路 洛阳社会治安大局良好

记者昨日从市公安局获悉，五一假期，我市警方多措并举护航市民和外地游客出行，城市区社会治安大局良好，未发生影响社会稳定及危害人民群众生命财产的重大案(事)件。

记者昨日从市公安局获悉，五一假期，我市警方多措并举护航市民和外地游客出行，城市区社会治安大局良好，未发生影响社会稳定及危害人民群众生命财产的重大案(事)件。 记者昨日从市公安局获悉，五一假期，我市警方多措并举护航市民和外地游客出行，城市区社会治安大局良好，未发生影响社会稳定及危害人民群众生命财产的重大案(事)件。 其间，全市公安机关加强值班备勤，安排足够警力确保景区和大型活动安全。同时，加大对景区客流量和主要道路车流量的研判力度，增强预警预测能力。 在巡逻防控方面，全市公安机关启动二级巡逻防控模式，突出重点部位和人员密集场所的巡逻防控，落实“1、3、5分钟”快速响应机制；围绕广场、公园、繁华商业区、机场、车站、学校周边等人员密集场所和治安形势复杂地区部署巡逻力量，最大限度把警力摆在街面上，有效震慑违法犯罪。 数据显示，1日8时至5日8时，城市区“双抢”警情零发案，110报警服务台呼入各类报警电话环比下降5.1%，接报有效警情环比下降7.3%，治安警情环比下降5.8%。 在保畅通和维护交通安全方面，全市交警系统联合交通运输、文化旅游、气象等部门强化风险监测预警；最大限度安排警力上路，围绕景区、繁华商业区、机场、车站等人流车流聚集地区加强警力部署，制订交通疏导和分流绕行方案，有效维护了全市交通安全，确保道路畅通。（记者 申利超 通讯员 程昊）