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织就拥抱世界的人文纽带
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.06 08:38

　　“参观后对‘天下客家，根在河洛’这句话有了更深理解”“看了客家人的生活习俗，觉得他们就是咱自家人”“客家人遍布世界，这座纪念馆让洛阳与世界的距离更近了”……近日，慕名来到刚开放不久的洛阳客家之源纪念馆，一睹客家与洛阳的深厚渊源，本地游客们的打卡感悟，道出了不少人的心声。

　　今年牡丹文化节，若问洛阳哪些地方格外吸睛，客家之源纪念馆绝对算一个。两层展厅里，循着“原乡”“离乡”“他乡”“望乡”“归乡”的主题脉络，河洛文化的源远流长、客家先民的迁徙历程、客家文化的河洛遗风、寻根问祖的感人故事、今日洛阳的辉煌成就一一呈现，且在场景壁画、多媒体技术、沉浸式观影等展陈手段的加持下，观者有了更强的情感共鸣。更重要的是，这里犹如一条纽带，把亿万客家儿女与河洛大地更紧密地联系在一起，助推洛阳向着国际人文交往中心大步迈进。

　　文化的力量跨越时空，穿透人心。以人文为纽带，或打造承载文化的文旅地标，或推出联通中外的文化活动，不仅拉近彼此距离，更使民心相通，让开放发展行稳致远。这几年，我们纵深推进文旅融合，不断擦亮“老三篇”，强力推出“新三篇”，吸引更多人邂逅一个“古今辉映、诗和远方”的洛阳；我们着力办好“两节一会一论坛”，积极举办第二届中国—中东欧国家文化遗产论坛、“梦回布哈拉”文物特展等活动，显著扩大了洛阳国际“朋友圈”，加速让洛阳走向世界、让世界重回洛阳。

　　“海纳百川，有容乃大。”忆往昔，历史上的洛阳曾6次进入国际大都市之列，天然镌刻着“国际范”；看今朝，洛阳正以开放为引领，致力打造国际人文交往中心和国际文化旅游名城，重塑古都辉煌。变愿景为现实，既要夯实经贸合作这个“硬”支撑，又要做强人文交流这个“软”助力，深入挖掘黄河文化、河洛文化、客家文化、丝路文化等蕴含的历史价值和时代价值，做好传承、弘扬、创新大文章，织就更多拥抱世界的人文纽带。

　　“千年之后，客家后人循着先辈足迹，盛着千年思念，迎着故乡召唤，终归原乡，不再为客……”客家之源纪念馆里的这句话，蕴含着满满的期许。借助一条条人文纽带，洛阳必将走进更多世人心中，散发出更加迷人的魅力。(张庆旭)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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