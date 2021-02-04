河南省成年人围棋段位赛落幕

1日至3日，首届河南省围棋大会的系列活动之一——2021年河南省成年人围棋段位赛在洛阳举行。

1日至3日，首届河南省围棋大会的系列活动之一——2021年河南省成年人围棋段位赛在洛阳举行。这是近20年来，我省首次举行成年人围棋段位赛。

此次活动由河南省围棋协会主办、洛阳市围棋协会承办，共有来自洛阳、郑州、开封、焦作、鹤壁等全省各地近百名棋手报名参赛。比赛设无段组，2、3段组，4段组3个组别。经过3天的角逐，4段组有3人升到5段，2、3段组有14人分别升到3段和4段，无段组有20人被定为1段。（记者 孟山 通讯员 涂晓洛 摄影报道）