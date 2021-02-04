洛阳大力实施“百村示范、千村整治”工程 推动美丽宜居乡村建设持续走在全省前列

村落，承载着人们绵长的情思乡愁。“暧暧远人村，依依墟里烟”的美丽风光，“开轩面场圃，把酒话桑麻”的和乐景象，是无数人心中的故乡记忆。

村落，承载着人们绵长的情思乡愁。“暧暧远人村，依依墟里烟”的美丽风光，“开轩面场圃，把酒话桑麻”的和乐景象，是无数人心中的故乡记忆。

改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，是乡村振兴的一项重要任务。近年，我市坚持以人民为中心的发展思想，全力推动农村人居环境整治三年行动，大力实施“百村示范、千村整治”工程，持续发力农村垃圾污水处理、厕所革命和村容村貌提升，补短板、强弱项、提水平，推动美丽宜居乡村建设持续走在全省前列。

如今，从一处美向全域美，从一时美到持久美，从外在美到内在美，从环境美到生活美，遍布河洛大地的大小村落正描摹着生产发展、生活富裕、生态良好、村容整洁、文明和谐的崭新画卷。

增颜值：垃圾分类蔚然成风

乡村生态宜居，村内村外不见垃圾是起码的要求。来到孟津区西霞院街道郭庄村，最直观的感受就是干净。

在郭庄，家家户户门前都有一个带着二维码的垃圾箱。每天清晨，流动垃圾车都会准点响起音乐，穿行在街头巷尾，挨家挨户进行收集。每到一户，垃圾分拣员打开手机，对着垃圾桶“扫一扫”，“嘀”的一声，弹出一个“绿色账户”，紧接着，拍照上传、垃圾归类、账户打分，整个流程不到两分钟。

“过去，不管什么垃圾，都是一倒了之。现在不一样了，要搞分类，分得好就能得到‘绿色积分’，兑换物品。”郭庄村党支部书记李鹏飞说。村里垃圾分类采取“二次四分法”——农户初分、保洁员细分，将垃圾分为可腐烂、可回收、有毒有害、其他不可回收四类，实现了源头减量60%。

为提高群众参与积极度，当地搭建起农村垃圾分类数据平台，开发了手机App，推行“绿色账户、积分管理”。保洁员根据垃圾分类质量打分，群众则可凭积分在爱心超市里兑换物品，实现了常态长效智能化管理。

“垃圾围村”曾是农村环境的一大顽疾。近年，我市全域推进“垃圾清零”行动，并探索推进市场化运作与村民参与自我管理相结合的农村垃圾处理模式，配备乡村保洁员1.7万人，每村每周集中开展一次村庄清洁行动，大力实施“六清一改一提升”，实现了村庄常态整洁。

不止于此。在所有县域通过垃圾治理省级验收的基础上，全市903个行政村试点推行“二次四分法”，配置垃圾分拣站、可腐烂垃圾堆沤池、户分类垃圾桶。当下，“黎明即起，洒扫庭除，分类投放”的卫生习惯成为我市乡村新风尚。