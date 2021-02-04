今日洛阳晴天转多云 气温13℃到33℃

洛阳今天晴天转多云，偏南风3级左右，气温13℃到33℃。

五一假期结束，上班时间有变，天气也有变化。昨天立夏，阳光晒在身上，的确有一种夏天般的感觉。

立夏是二十四节气中的第七个节气，《历书》里说：“斗指东南，维为立夏，万物至此皆长大，故名立夏也。”此时节，风暖昼长，中原大地也是草长莺飞、绿肥红瘦、万物奋力生长的热闹景象。

需要注意的是，最高气温回升，大风也来“搅局”。河南省气象台5月5日17时30分发布大风蓝色预警：预计未来24小时，黄河以北和三门峡、洛阳、郑州、开封等地区西南风转偏北风5级左右，阵风7级左右，部分地区伴有浮尘天气，请注意防范。

市气象台据气象资料分析，6日受华北干槽及高空冷平流影响，我市风力较大，10日受冷空气扩散及高空低槽的共同影响，傍晚到夜里转雷阵雨，其他时段以晴好天气为主。

具体天气情况

今天：晴天转多云，偏南风3级左右，气温13℃到33℃。

明天：多云转晴天，局部地区有雷阵雨，偏南风3级转西北风4级左右，气温10℃到27℃。

8日(周六)：晴天间多云，气温12℃到34℃。

9日(周日)：晴天转多云，气温15℃到31℃。

10日(周一)：多云转阴天，傍晚到夜里转雷阵雨，气温16℃到34℃。

11日(周二)：小雨转阴天，气温20℃到31℃。

12日(周三)：阴天，气温19℃到31℃。(记者 张喜逢 通讯员 郭铭博)