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今日洛阳晴天转多云 气温13℃到33℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.06 08:20

　　五一假期结束，上班时间有变，天气也有变化。昨天立夏，阳光晒在身上，的确有一种夏天般的感觉。

　　立夏是二十四节气中的第七个节气，《历书》里说：“斗指东南，维为立夏，万物至此皆长大，故名立夏也。”此时节，风暖昼长，中原大地也是草长莺飞、绿肥红瘦、万物奋力生长的热闹景象。

　　需要注意的是，最高气温回升，大风也来“搅局”。河南省气象台5月5日17时30分发布大风蓝色预警：预计未来24小时，黄河以北和三门峡、洛阳、郑州、开封等地区西南风转偏北风5级左右，阵风7级左右，部分地区伴有浮尘天气，请注意防范。

　　市气象台据气象资料分析，6日受华北干槽及高空冷平流影响，我市风力较大，10日受冷空气扩散及高空低槽的共同影响，傍晚到夜里转雷阵雨，其他时段以晴好天气为主。

　　具体天气情况

　　今天：晴天转多云，偏南风3级左右，气温13℃到33℃。

　　明天：多云转晴天，局部地区有雷阵雨，偏南风3级转西北风4级左右，气温10℃到27℃。

　　8日(周六)：晴天间多云，气温12℃到34℃。

　　9日(周日)：晴天转多云，气温15℃到31℃。

　　10日(周一)：多云转阴天，傍晚到夜里转雷阵雨，气温16℃到34℃。

　　11日(周二)：小雨转阴天，气温20℃到31℃。

　　12日(周三)：阴天，气温19℃到31℃。(记者 张喜逢 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：潘亮]
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