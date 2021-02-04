今年“五一”，洛阳高速交警把事故处理室“搬”到了高速站口

自驾去外地旅游，一旦发生轻微交通事故，难免耽误时间、影响心情。今年“五一”期间，洛阳高速交警支队创新性地把事故处理室“搬”到了高速站口，为需要处理交通事故的自驾游客提供了便利，获得众多点赞。

自驾去外地旅游，一旦发生轻微交通事故，难免耽误时间、影响心情。今年“五一”期间，洛阳高速交警支队创新性地把事故处理室“搬”到了高速站口，为需要处理交通事故的自驾游客提供了便利，获得众多点赞。

5月1日8时30分许，宁洛高速西半幅735公里处发生一起三车追尾事故。事故发生后，民警立即赶往现场拍照取证，并将车辆移至应急车道保障现场道路畅通。此后，民警将三方当事人带至距离事故发生地较近的周山收费站。

收费站里有一间临时办公室，民警在这里对事故当事人进行询问并书写陈述材料后，在各方对事故事实及责任没有争议的情况下，开具了事故责任认定书，随后又将后续赔偿事宜告知各方当事人，整个流程处理下来，只用了不到20分钟时间。得知交通事故这么快得到处理，三位当事人纷纷为民警点赞。