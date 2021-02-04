“五一”假期，洛阳营运车辆客运量达468万人次

5日，记者从洛阳市交通运输局了解到，“五一”假期，洛阳全市累计投入营运车辆8470台，客运量468万人次(含地铁)。 5日，记者从洛阳市交通运输局了解到，“五一”假期，洛阳全市累计投入营运车辆8470台，客运量468万人次(含地铁)。 该局相关负责人介绍，因去年同期受疫情影响，道路客运量未进行统计，但今年“五一”假期客运量接近2019年同期水平。 今年“五一”假期，洛阳市交通运输部门在火车站、高铁站、汽车站等重要站点设立“旅游直通车乘车点”，增加部分城际、市内运力；市公交集团、交运集团增开白马寺环线、牡丹广场环线、最美乡村旅游公路线等临时专线，适时增开加班车辆；假期，洛阳地铁1号线最小行车间隔调整为6分钟；抽调100台客车、100台公交车作为应急运力，随时应对客流高峰。(洛报融媒记者 赵硕 文/图 通讯员 张毅)