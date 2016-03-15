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“五一”假期，洛阳12315三级执法网络共受理各类诉求2375起
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.05 17:34
西工区市场监管局工作人员在饭店检查

　　5日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，“五一”假期，全市市场监管系统执法人员紧盯疫情防控、食品药品、特种设备、价格监管等重要部位、关键环节，守好安全底线，营造让老百姓放心的市场环境。假期期间全市商品价格稳定，食品药品、特种设备安全形势平稳，没有发生食品药品、特种设备安全事故。

　　5月1日至5月5日13时，全市12315三级执法网络共受理消费者咨询、投诉、举报2375起，主要问题涉及酒店住宿纠纷、会员卡使用退费纠纷、商品未明码标价、停车收费、家电质量、鞋服质量、食品质量、餐饮服务纠纷、购车退订金纠纷、虚假宣传等。

伊滨区市场监管局工作人员在超市检查

　　市市场监管局相关负责人说，假期期间该局各级执法人员突出对旅游接待酒店、景点及周边食品经营店、餐饮美食街等重点场所，持续开展食品安全专项督查检查，督促餐饮服务单位落实食品安全主体责任，强化风险排查，及时消除安全隐患；对全市旅游接待酒店，各类游乐场所明码标价及价格执行情况进行不间断巡查检查和价格政策提醒告诫；对超市、农贸市场、药店的价格进行了暗访检查；对酒店、宾馆停车场等重点旅游场所停车场收费情况进行重点抽查；围绕地铁沿线新建电梯以及旅游景点大型游乐设施、观光车辆、客运索道等重点场所开展特种设备安全隐患排查。

　　据统计，5天时间，全市市场监管系统共出动监管执法人员2689人次，检查各类餐饮单位1834家次，特种设备使用单位190余家，设备530余台套。全市12315三级执法网络受理的消费者咨询、投诉、举报均已通过网络及电话等方式分转至辖区市场监管部门办理，为群众挽回经济损失75万余元。(洛报融媒记者 李岚 文/图 通讯员 陈翔)
[ 责任编辑：马佳佳]
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