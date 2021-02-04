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“五一”假期，洛阳10家重点监测样本企业累计销售额1.468亿元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.05 17:33

　　洛报融媒记者5日从市商务局获悉，5月1日至5日，我市10家重点监测样本企业累计销售额1.468亿元，同比增长10.57%，较2019年增长24.52%。

　　“今年‘五一’假期期间，我市消费品市场活力尽显，商贸销售稳步增长，餐饮行业稳定恢复，服务消费需求旺盛。”市商务局相关负责人说。

　　5月1日，市商务局启动“约惠古都、畅游河洛”商贸促消费活动，包括古都实惠购、汽车欢乐购、嗨吃嗨喝一整夏等50项消费活动，涵盖购物、餐饮、特色产品、艺术、文创、电商等多个范围，进一步打造活动品牌，点燃消费热情，提振消费市场，引爆“五一”假期。据统计，我市五大商超假期累计销售额近1.45亿元，同比增长9.58%，相比2019年增长24.56%。

　　不仅是各大商场以各式各样的促销方式极力拉动消费，“五一”假期，各大商场70%的餐饮店门口都出现了排队等候的现象。从监测数据来看，我市餐饮行业较2019年同期相比实现正增长，迹象表明我市餐饮行业已逐步恢复正常。

　　市商务局相关负责人介绍，从5月开始，我市将推出洛阳美食嗨吃季、美食啤酒节、音乐嘉年华等主题活动，整合特色街区、老字号餐饮、夜经济消费区等河洛美食资源，打造“美食地图”“网红打卡点”，通过“线上直播带货+线下实地探店”，大力推广古都美食，进一步活跃消费市场，释放消费潜力。(洛报融媒记者 李迎博 通讯员 史明喆 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳]
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