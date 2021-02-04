“五一”假期，洛八办推出沉浸式体验剧

这个“五一”假期，洛阳的各个红色旅游景点同样受到热捧。

这个“五一”假期，洛阳的各个红色旅游景点同样受到热捧。

5日，记者从八路军驻洛办事处纪念馆获悉，假期期间，该纪念馆和洛阳理工学院联手打造红色故事短剧，给到场观众带来沉浸式体验。

短剧共分为四个环节，分别在纪念馆内四个场所展开：北广场—新兵入伍、救亡室—交通护送、电台室—电报收发、水井旁—两块银元。短剧由来自洛阳理工学院国旗班、教育科学与音乐学院、机械学院、礼仪队的同学们担任主演，以原八路军驻洛办事处党支部书记李泮溪的事迹为切入点，展现了李泮溪对党的赤诚之心，为信仰百折不挠的感人壮举。

红色人物、红色故事、红色精神……在革命先辈曾经工作生活过的场所，感受真实生动的革命先烈故事，让现场观众深受感染，大家纷纷驻足观看、拍照。

八路军驻洛办事处纪念馆相关负责人表示，该纪念馆将继续探索推出“青马工程特色品牌+沉浸式红色文化体验”的红色教育新模式，促进红色文化与红色旅游的深度融合，讲好红色故事、延续红色脉络、赓续红色精神，使党史学习教育更鲜活、更加深入人心。(洛报融媒记者 智慧 通讯员 王丹 文/图)