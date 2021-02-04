“五一”假期，洛八办推出沉浸式体验剧

这个“五一”假期，洛阳的各个红色旅游景点同样受到热捧。
这个“五一”假期，洛阳的各个红色旅游景点同样受到热捧。
这个“五一”假期，洛阳的各个红色旅游景点同样受到热捧。
5日，记者从八路军驻洛办事处纪念馆获悉，假期期间，该纪念馆和洛阳理工学院联手打造红色故事短剧，给到场观众带来沉浸式体验。
短剧共分为四个环节，分别在纪念馆内四个场所展开：北广场—新兵入伍、救亡室—交通护送、电台室—电报收发、水井旁—两块银元。短剧由来自洛阳理工学院国旗班、教育科学与音乐学院、机械学院、礼仪队的同学们担任主演，以原八路军驻洛办事处党支部书记李泮溪的事迹为切入点，展现了李泮溪对党的赤诚之心，为信仰百折不挠的感人壮举。
红色人物、红色故事、红色精神……在革命先辈曾经工作生活过的场所，感受真实生动的革命先烈故事，让现场观众深受感染，大家纷纷驻足观看、拍照。
八路军驻洛办事处纪念馆相关负责人表示，该纪念馆将继续探索推出“青马工程特色品牌+沉浸式红色文化体验”的红色教育新模式，促进红色文化与红色旅游的深度融合，讲好红色故事、延续红色脉络、赓续红色精神，使党史学习教育更鲜活、更加深入人心。(洛报融媒记者 智慧 通讯员 王丹 文/图)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605