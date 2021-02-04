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龙门园区：让“志愿红”护航文明旅游
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2021.05.05 16:00

　　“五一”节假日期间，龙门园区一线职工全员上岗，广泛发动党员志愿者、青年志愿者、巾帼志愿者，积极参与志愿服务活动。

　　“我的孩子找不到了！”一位惊慌失措的母亲挤过人群冲向景区里的志愿者。“志愿者迅速把走失孩子的信息通过微信群、无线对讲机和广播传到了景区的每个角落，所有的志愿者和工作人员都帮助寻找。不一会儿，小女孩很快就被志愿者找到，并安全的交给了这位母亲。

　　“您好，我想带孩子上去看看大佛，您能帮忙看一下孩子的小车吗？”“可以可以，您放心去吧。”一位身着红马甲的志愿者热情的为游客提供着帮助，身旁的童车也由最开始的一辆增加到了两辆、三辆、四辆……，奉先寺的台阶下，志愿者默默的帮游客们守护着这份安心。

　　“您好，请问有创可贴吗？我胳膊不小心磕破了。”“有，我帮您简单处理一下吧。”“谢谢！”

　　“您先上船，我把车给您搬上去。”“太谢谢了！”

　　“我扶您上去吧，注意脚下台阶，您慢慢走，不着急。”“谢谢你姑娘！”

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　　帮助走失的游客寻找家人，搀扶行动不便的老人上台阶参观洞窟，为游客指引道路、解答咨询、提供便民服务、劝导文明旅游等等已经成为景区志愿者的日常。他们用志愿者的身份承担起一份责任，营造文明和谐的旅游环境，不断提升游客安全感、舒适感、体验感和美誉度。

　　初心使命是无声的引领，爱与奉献是最温暖的力量。170余名机关党员志愿者充分发挥先锋模范作用，用热情为游客提供暖心的志愿服务。大学生志愿者彰显青春底色。河南科技大学和洛阳师范学院两所驻洛高校的375名志愿者以实际行动践行了“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，彰显当代大学生的责任与担当。此外，还有景区近千名一线职工和百余名公安干警、武警和交警同志坚持节假日“不打烊”，每天从早7点至晚23点，连续一个月全力以赴投入各项工作中。

　　志愿者的身影不仅仅出现在景区，“五一”期间龙门石窟街道办事处组织景区周边社区140多名党员干部、群众志愿者在景区周边重要路段，重点对社区群众进行文明素质宣传教育、引导游客文明规范停车、维护周边环境卫生，并且每天早上针对前一天游客游览具体情况和管理薄弱环节及时调整、岗前培训，用暖心周到服务有力保障了景区周边秩序井然，做文明旅游的推动者和宣传者。在服务景区的同时，街道办事处抢抓假期有利时机，把党史学习教育体现到为群众办实事，党员干部不休息，集中人力、物力、财力加速推进惠民工程，着重做好幼儿园、五合一工程、党建文化广场等项目建设，争取让辖区群众有更多安全感、获得感、幸福感。(孙瑞璇　张哲南)⑧
[ 责任编辑：马佳佳]
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