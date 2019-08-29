全民健身月乒乓球比赛落幕

5日，洛报融媒记者从洛阳市乒协获悉，在刚刚落幕的2021年全民健身月“大悦荣威汽车杯”乒乓球比赛暨洛阳市乒协会员联赛上，大悦荣威队、燕达队和宜阳乒协代表队表现抢眼，分获本次比赛的冠、亚、季军。
5日，洛报融媒记者从洛阳市乒协获悉，在刚刚落幕的2021年全民健身月“大悦荣威汽车杯”乒乓球比赛暨洛阳市乒协会员联赛上，大悦荣威队、燕达队和宜阳乒协代表队表现抢眼，分获本次比赛的冠、亚、季军。
5日，洛报融媒记者从洛阳市乒协获悉，在刚刚落幕的2021年全民健身月“大悦荣威汽车杯”乒乓球比赛暨洛阳市乒协会员联赛上，大悦荣威队、燕达队和宜阳乒协代表队表现抢眼，分获本次比赛的冠、亚、季军。
此次比赛在洛阳师范学院举行，由洛阳市体育局、洛阳市体育总会主办，洛阳市社会体育事务中心、洛阳市乒乓球协会承办，洛阳师范学院工会协办。来自全市46家单位、52支队伍、309人参赛。为了充分体现全民参与，提升市民对乒乓球运动的参与度与获得感，本次比赛以团体赛的形式进行。此外，洛阳市乒协还在赛制上进行大胆创新，以鼓励更多的年轻人和女性乒乓球爱好者参与。
经过两天、108场比赛的激烈争夺，冠亚季军名花有主：大悦荣威队力克强手摘得桂冠，燕达队获得亚军，宜阳乒协代表队获得季军。(洛报融媒记者 孟山 通讯员 焦小娟 文/图)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605