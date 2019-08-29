全民健身月乒乓球比赛落幕

5日，洛报融媒记者从洛阳市乒协获悉，在刚刚落幕的2021年全民健身月“大悦荣威汽车杯”乒乓球比赛暨洛阳市乒协会员联赛上，大悦荣威队、燕达队和宜阳乒协代表队表现抢眼，分获本次比赛的冠、亚、季军。

5日，洛报融媒记者从洛阳市乒协获悉，在刚刚落幕的2021年全民健身月“大悦荣威汽车杯”乒乓球比赛暨洛阳市乒协会员联赛上，大悦荣威队、燕达队和宜阳乒协代表队表现抢眼，分获本次比赛的冠、亚、季军。

此次比赛在洛阳师范学院举行，由洛阳市体育局、洛阳市体育总会主办，洛阳市社会体育事务中心、洛阳市乒乓球协会承办，洛阳师范学院工会协办。来自全市46家单位、52支队伍、309人参赛。为了充分体现全民参与，提升市民对乒乓球运动的参与度与获得感，本次比赛以团体赛的形式进行。此外，洛阳市乒协还在赛制上进行大胆创新，以鼓励更多的年轻人和女性乒乓球爱好者参与。

经过两天、108场比赛的激烈争夺，冠亚季军名花有主：大悦荣威队力克强手摘得桂冠，燕达队获得亚军，宜阳乒协代表队获得季军。(洛报融媒记者 孟山 通讯员 焦小娟 文/图)