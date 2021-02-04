洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

男婴就医途中遇到堵车 危急时刻“铁骑”开辟绿色通道【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.05 17:37

　　“感谢洛阳交警给孩子抢回宝贵的救治时间！”5月5日，市民刘女士说起刚满一岁的儿子就医途中得到洛阳交警帮助的经历，言语间满是感激。

　　刘女士是一名新手妈妈，家在涧西区建设路上一小区。5月2日下午，她照看儿子时一个不留神，儿子打翻了盛满开水的保温壶，热水倾洒在孩子身上，孩子被烫得哇哇大哭，稚嫩的手臂很快红了一大片。见状，刘女士和家人抱起孩子开车赶往医院。

　　然而，刚走了不到2公里，车子就被堵在了建设路与周山大道交叉口西侧。眼看孩子哭闹着把小脸憋得通红，情急之下，刘女士抱着孩子下车朝跑医院方向跑去，随后遇见了正在执勤的交警徐冰。

　　当日，徐冰和同事们正参与一场演唱会的执勤安保工作，他们负责建设路与周山大道交叉口的通行情况。“当时恰巧赶上了晚高峰，车流、人流量大，这个路口的通行压力非常大。”徐冰说，他在疏导交通期间无意间看到，一名年轻女子怀抱正哭闹的孩子向自己跑来，便快步迎上去询问情况。了解情况后，他立即通知在附近执勤的洛阳交警铁骑队员到场参与处置。

　　“孩子太小，我们担心骑警用摩托送其就医，容易导致孩子受凉，就迅速清空刘女士家汽车的行车线路，让孩子乘车前往医院。”徐冰说，交警铁骑队员拉响警用警笛一路喊话，火速护送刘女士等人赶往医院。

　　“在交警帮助下，原本15分钟的路程，用了不到5分钟就走完了。”刘女士说，在医院急诊室，徐冰等人跑前跑后帮忙拿化验单、取药、安抚孩子，直到医生处置结束，他们才安心离开，重新返回执勤岗位。（洛报融媒记者 郭学锋 文/视频 图片由受访者提供)
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然看不清，元凶竟是肿瘤
  • ·下肢动脉闭塞挺常见 您听说过上肢动脉闭塞吗？
  • ·洛阳市第三人民医院：老年人脑鸣多因肝肾不足
    		•
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
        此前，曾听人言，孟津黄河湿地自然保护区白鹤镇段风光旖旎，不仅有着堪比油画色彩的明艳，还有着仿若泼墨山...
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
  • ·驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
    		•
    		 
    新闻排行
  • “五一”打卡！周公路特色商业步行街...
  • 洛阳龙门站迎来“五一”假期客流出行高峰
  • 今起，洛阳将开展机动车、非机动车违...
  • 全省唯一！洛阳姑娘李梦莹在这项大赛...
  • “五一”假期首日，市民出行请避开这...
  • 中信重工：抢时间赶进度 节日奋战在岗位
  • 偃师区举办庆“五一”健步走活动 倡导...
  • “五一”劳动节，洛阳市劳模广场揭牌...
  • 摘樱桃、逛农展！“五一”假期南山公...
  • 洛阳市瀍河区集中签约10个项目
    		•
    百姓呼声
  • · 偃师区户口能申请洛阳经济适用房吗？
  • · 建议：周山森林公园附近建设过街天桥
    • 精彩图片
    “五一”假期来洛阳吧...
    抓住春天的尾巴 这个...
    洛阳市10条最美乡村旅...
    宜阳县四区村：抢抓农...
    精彩热帖

    蔷薇花开正艳

    龙门夜景

    芍药不逊牡丹色

    牡丹花城处处春
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605