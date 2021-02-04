男婴就医途中遇到堵车 危急时刻“铁骑”开辟绿色通道【视频】

“感谢洛阳交警给孩子抢回宝贵的救治时间！”5月5日，市民刘女士说起刚满一岁的儿子就医途中得到洛阳交警帮助的经历，言语间满是感激。

“感谢洛阳交警给孩子抢回宝贵的救治时间！”5月5日，市民刘女士说起刚满一岁的儿子就医途中得到洛阳交警帮助的经历，言语间满是感激。

刘女士是一名新手妈妈，家在涧西区建设路上一小区。5月2日下午，她照看儿子时一个不留神，儿子打翻了盛满开水的保温壶，热水倾洒在孩子身上，孩子被烫得哇哇大哭，稚嫩的手臂很快红了一大片。见状，刘女士和家人抱起孩子开车赶往医院。

然而，刚走了不到2公里，车子就被堵在了建设路与周山大道交叉口西侧。眼看孩子哭闹着把小脸憋得通红，情急之下，刘女士抱着孩子下车朝跑医院方向跑去，随后遇见了正在执勤的交警徐冰。

当日，徐冰和同事们正参与一场演唱会的执勤安保工作，他们负责建设路与周山大道交叉口的通行情况。“当时恰巧赶上了晚高峰，车流、人流量大，这个路口的通行压力非常大。”徐冰说，他在疏导交通期间无意间看到，一名年轻女子怀抱正哭闹的孩子向自己跑来，便快步迎上去询问情况。了解情况后，他立即通知在附近执勤的洛阳交警铁骑队员到场参与处置。

“孩子太小，我们担心骑警用摩托送其就医，容易导致孩子受凉，就迅速清空刘女士家汽车的行车线路，让孩子乘车前往医院。”徐冰说，交警铁骑队员拉响警用警笛一路喊话，火速护送刘女士等人赶往医院。

“在交警帮助下，原本15分钟的路程，用了不到5分钟就走完了。”刘女士说，在医院急诊室，徐冰等人跑前跑后帮忙拿化验单、取药、安抚孩子，直到医生处置结束，他们才安心离开，重新返回执勤岗位。（洛报融媒记者 郭学锋 文/视频 图片由受访者提供)