种草了吗？“应天门雪糕”“天堂雪糕”成为“舌尖上的文创”

“雪糕举高一点，来个角度，好！”4日，在应天门景区和天堂景区内，不少游客在应天门和天堂脚下拍照打卡。他们手中拿着五一期间推出的“应天门雪糕”和“天堂雪糕”。

“雪糕举高一点，来个角度，好！”4日，在应天门景区和天堂景区内，不少游客在应天门和天堂脚下拍照打卡。他们手中拿着五一期间推出的“应天门雪糕”和“天堂雪糕”。

“这张照片雪糕成了主角，虚化的应天门成了配角，雪糕才是真爱吧！”来自周口的姐弟俩手拿着雪糕，对着应天门反复地拍照，弟弟跟姐姐打趣道。

一位本地游客因为昨天在朋友圈看到朋友发了这款“天堂雪糕”，今天特地带着孩子来天堂打卡。

“这个做得太精致了，真的不忍心下口啊！”这位本地游客说。

15时30分，在应天门北广场的一个雪糕销售点，“应天门雪糕”只剩下少量产品。随后，记者来到天堂景区，许多人在网红雪糕销售点购买并拍照留念，产品也即将售罄。

据应天门景区内的商家介绍，“应天门雪糕”分草莓、巧克力、抹茶、菠萝、奶香5种口味，每支15元。1日至3日，每天销售雪糕四五百块。

“今年准备时间比较仓促，但网红雪糕的销量特别好。下一步将推出更多有洛阳特色的网红产品。”天堂景区内的商家说，“天堂雪糕”有巧克力、抹茶、原味牛乳、草莓等4个口味，每支20元，五一期间预计雪糕销售千余块。（洛报融媒记者 贾臻 通讯员 张娴 马腾奔 文/图）