疲劳驾驶酿车祸 消防队员急救援【视频】

5月2日晚00时06分，新安县消防救援大队指挥中心接到报警：S246省道白墙转盘往石寺方向发生两车相撞交通事故，一辆白色SUV车内2人被困，急需救援。消防救援人员立即赶赴现场进行处置。

5月2日晚00时06分，新安县消防救援大队指挥中心接到报警：S246省道白墙转盘往石寺方向发生两车相撞交通事故，一辆白色SUV车内2人被困，急需救援。消防救援人员立即赶赴现场进行处置。 5月2日晚00时06分，新安县消防救援大队指挥中心接到报警：S246省道白墙转盘往石寺方向发生两车相撞交通事故，一辆白色SUV车内2人被困，急需救援。消防救援人员立即赶赴现场进行处置。 消防救援人员抵达现场后发现，一辆重型自卸车和一辆白色SUV迎面相撞，SUV驾驶室变形严重，驾驶员的腿部被变形的车体卡住，无法脱身且表情痛苦，情况十分危急。根据现场情况，一组消防救援人员负责破拆救人，其余人员负责警戒疏导交通，防止发生二次交通事故。 消防救援人员使用液压顶杆、剪扩钳、牵引绳等工具将事故车辆分开，扩大救援空间，同时不断地用言语安抚被困人员。经过15分钟紧张救援，两名被困人员被成功救出，并被移交现场120救护人员进行救治。 消防救援人员介绍，他们初步了解，此次事故是因车辆驾驶员疲劳驾驶所致，事故的具体情况正在进一步调查。 交警部门提醒，“五一”假期即将结束，将迎来返程高峰，请广大驾驶员合理安排休息时间，确保睡眠充足，切勿疲劳驾驶。若感到困倦、状态不佳，请选择安全地点停车休息。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 陈亮亮 文/图/视频)