青年榜样！洛阳4名青年2个团组织获团中央表彰

4日，洛报融媒记者从共青团洛阳市委了解到，五四青年节前夕，共青团中央表彰了全国五四红旗团委(团支部)、全国优秀共青团员和全国优秀共青团干部，洛阳4名青年和2个团组织榜上有名！

4日，洛报融媒记者从共青团洛阳市委了解到，五四青年节前夕，共青团中央表彰了全国五四红旗团委(团支部)、全国优秀共青团员和全国优秀共青团干部，洛阳4名青年和2个团组织榜上有名！

★全国五四红旗团委获得者

洛阳市妇幼保健院团委

洛阳市妇幼保健院团委是一个朝气蓬勃、崇尚荣誉的队伍。近年，该团委坚持“青年为本、以德为先、服务为重、发展为主题”的工作思路，强化政治引领，围绕中心大局，致力改革创新，以共青团工作实效助力妇幼医疗保健事业发展。坚持以高质量团建汇聚高素质队伍。大弘扬敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的精神，充分发挥青年医务人员积极性，提升医疗服务质量和水平，打造了豫西地区妇幼保健领域综合实力最强队伍和品牌。坚持在大战大考中展现新青年担当。在抗疫大战中，洛阳妇幼广大团员青年白衣为甲、挺身而出，逆行冲锋在预检分诊、发热门诊、隔离病房等防控一线，用生命护佑生命，以实际行动证明：新时代青年是好样的，是堪当大任的！坚持以核心价值观引领文明新风尚。深化“号、手、队、岗”等青年创建活动，广泛开展义务献血、扶贫义诊、健康科普等志愿活动，拍摄《我爱你，中国！》微视频在学习强国平台播发，不断唱响主旋律，壮大正能量。