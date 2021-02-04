返程高峰要来了！洛阳高速交警提醒：切记守法行车 错峰返程

4日，洛报融媒记者从洛阳高速交警支队获悉，“五一”假期过半，返程高峰要来了！高速交警提醒，切记守法行车，错峰返程。

4日，洛报融媒记者从洛阳高速交警支队获悉，“五一”假期过半，返程高峰要来了！高速交警提醒，切记守法行车，错峰返程。 4日，洛报融媒记者从洛阳高速交警支队获悉，“五一”假期过半，返程高峰要来了！高速交警提醒，切记守法行车，错峰返程。 今年五一假期间，河南高速公路出行车流量再创新高，连续两日突破300万辆，特别是5月1日出行高峰车流量达到335.27万辆，创单日历史新高。 为确保群众“五一”假期平安顺利返程，5月3日，洛阳高速交警在全力护航保通、高峰时段实施客货车错峰分流措施的同时，发布假期返程预警：切记避开“五一”假期最后一天下午返程高峰，特别是5月5日17时-19时返程最高峰，省内京港澳高速、连霍高速等主干高速公路及郑州等周边高速收费站通行压力会非常大。 “具体我市情况，五一假期间，宁洛高速环城段，二广高速洛阳城区段，通行量持续在高位状态，4日，不少车主已开始提前返程，请广大司机注意绕行。”洛阳高速交警支队副支队长杜毅说，返程期间，各地高速交警严查超员、疲劳驾驶、违法占用应急车道、驾乘人员不系安全带违法行为，请守法行车，平安返程。（洛报融媒记者 王博东 文/图 通讯员 李旋）