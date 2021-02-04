洛阳全民健身月足球比赛开赛 20余支队伍参赛【视频】

4日，2021年洛阳市全民健身月“大张杯”足球比赛在洛阳市体育中心多功能球场开赛。

4日，2021年洛阳市全民健身月“大张杯”足球比赛在洛阳市体育中心多功能球场开赛。

此次比赛由洛阳市体育局、洛阳市体育总会主办，洛阳市社会体育事务中心、洛阳市足球协会承办，河南大张实业有限公司、河南超聚体育文化传播有限公司倾力支持。比赛设青年组(年龄20-35岁)，壮年组(年龄35-45岁)，长青组(年龄45-55岁)三个组别。来自全市20余支代表队的300余名选手参赛。

比赛采取5人制比赛规则，按照分组循环和交叉淘汰比赛的方法决出各组别冠军，整个比赛将持续到5月23日。