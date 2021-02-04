事发白云山！医生游览途中救助晕倒游客

5月3日13点35分左右，周口市妇幼保健院医生赵一品在游览洛阳白云山景区的途中，遇到一位突发疾病晕倒的老太太。听到家属呼救，赵一品迅速来到晕倒的老太太身边，协助家属清理了老太太口中的食物残渣，让病人平躺等待救援。

5月3日13点35分左右，周口市妇幼保健院医生赵一品在游览洛阳白云山景区的途中，遇到一位突发疾病晕倒的老太太。听到家属呼救，赵一品迅速来到晕倒的老太太身边，协助家属清理了老太太口中的食物残渣，让病人平躺等待救援。

“因为突然晕厥后病人舌头后坠容易堵塞气管，有窒息的风险，马上让病人平躺，清除口中异物，保持呼吸通畅的很重要的。”赵一品事后说，“当时也没想那么多，身为医生，遇到这种情况都会伸一把手的。”因不放心病人，赵一品守在老太太身边直到她逐渐恢复意识、面色红润之后才默默离开。

景区在接到游客家属求助电话后迅速安排救护车和医务人员14点20分到达玉皇顶索道下站，后经医生诊断，该名游客为体位性低血压，经过了一阵休息后身体各项指标恢复正常，但很遗憾未能对在危急时刻伸出援手的赵一品医 生当面表示感谢。

得知赵医生见义勇为的事迹后，洛阳白云山旅游度假区对赵一品医生送出了感谢信，免除他此行在白云山的所有游览、住宿费用，并可终身免门票游览洛阳白云山。

“医者仁心，治病救人，我们由衷地感谢赵医生在游客危急关头施以援手，也为景区的救助争取了时间，希望这样的‘正能量’在我们身边能够更多一些。”洛阳白云山旅游度假区管理部负责人说。(通讯员 程芳)⑧