洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

五一有新宠，奇境栾川全域乡村游，免费又有诗意！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 全景栾川 2021.05.03 20:06

　　小时候做梦都是去大城市，长大了才发现梦里全是家乡，在很多人的心中，乡村都有着特殊的地位。

　　五一到奇境栾川，到这免费乡村旅游点走走，远离城市烦扰与喧嚣，徜徉在绿色海洋，悠然漫步在溪水旁，与村民简话家常，带孩子轻触麦芒，静静享受这山间独有的慢时光。

　　五一小长假，来栾游客除了到景区打卡之外，就是流连在风景秀丽的乡间，寻觅那安逸又清幽的慢生活，乡村的魅力越来越受欢迎！

　　铁路小镇王坪村是栾川县休闲农业乡村旅游和中国铁路扶贫(铁路小镇)示范村，伊河环绕穿流而过，形成山环水抱、山水相依、水岸田园的自然风光。村民们在铁路扶贫发展乡村旅游的带动下，依靠自身厨艺和临河的环境优势，研制出家家不同的特色菜，并把自家房子进行设计重建，打造出了前有花园、后有菜园的独特小院。

　　这个叫绿野雅居的小院里，村民李勇建大哥一大早出去买鸡蛋回来，就开始忙碌着整理房间，清洗布草。小院建成这两年来，在各个小长假期间，住宿游客天天爆满，足不出户就能创收。

　　拨云岭村是远近闻名的一处乡村旅游点，手擀面、采摘园、林下种植、高山牡丹，一年四季景致不断，同时农家欢游更是体验非凡！

　　文克通经营的云顶人家是这里最早的一批农家宾馆，这几年在发展乡村旅游的带动下，自家特色手擀面、时令农家菜已经成为了游客们到此必点美食，回头客络绎不绝。

　　坐在他家的亭子里，才能感受到真正的岭上田园生活！慕名而来的游客太多，家里的五间房经常不够接待，文克通还把游客推荐到其他村民的家庭宾馆内入住，既方便了游客，又为邻居带来了受益，直接带动了村里的家庭宾馆发展。

　　陶湾镇唐家庄村依偎在伊河源头，一路桃林相伴，林茂、水清、石奇、山秀，乡村旅游的发展让这个小山村焕发出前所未有的活力。村里孩童欢笑声声，五一小长假期间，亲子体验团一个接着一个，城市里的孩子们被这石磨吸引着，嘁嘁喳喳研究着豆腐的制作过程。

　　近年来，奇境栾川全域旅游发展不断深入，旅游助推乡村振兴蓬勃发展，以“一村一品一特色”为标准打造的陶湾康养小镇、庙子镇山湾风车村、叫河镇牛堡文化园、栾川乡养子沟口村、潭头镇大王庙村、城关镇大南沟村、庙子镇庄子村等免费乡村旅游特色村遍地开花，目前已多达50多处，不用门票，随时参观游览，特色鲜明又幽静宽阔，备受广大游客喜爱。

　　五一假期，乡村旅游点的精品民宿、农家乐等家家住满了游客，欢声笑语不断，幸福洋溢的场面，宛如一家人。不离乡就能创业，家门口即可创收，集体增收，村民致富，同时也为广大来栾游客提供了诸多出行食宿便利，可谓一举多得！⑧
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然看不清，元凶竟是肿瘤
  • ·下肢动脉闭塞挺常见 您听说过上肢动脉闭塞吗？
  • ·洛阳市第三人民医院：老年人脑鸣多因肝肾不足
    		•
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
        此前，曾听人言，孟津黄河湿地自然保护区白鹤镇段风光旖旎，不仅有着堪比油画色彩的明艳，还有着仿若泼墨山...
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
  • ·驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
    		•
    		 
    新闻排行
  • “五一”打卡！周公路特色商业步行街...
  • 洛阳龙门站迎来“五一”假期客流出行高峰
  • 今起，洛阳将开展机动车、非机动车违...
  • 全省唯一！洛阳姑娘李梦莹在这项大赛...
  • “五一”假期首日，市民出行请避开这...
  • 中信重工：抢时间赶进度 节日奋战在岗位
  • 偃师区举办庆“五一”健步走活动 倡导...
  • “五一”劳动节，洛阳市劳模广场揭牌...
  • 摘樱桃、逛农展！“五一”假期南山公...
  • 洛阳市瀍河区集中签约10个项目
    		•
    百姓呼声
  • · 偃师区户口能申请洛阳经济适用房吗？
  • · 建议：周山森林公园附近建设过街天桥
    • 精彩图片
    “五一”假期来洛阳吧...
    抓住春天的尾巴 这个...
    洛阳市10条最美乡村旅...
    宜阳县四区村：抢抓农...
    精彩热帖

    蔷薇花开正艳

    龙门夜景

    芍药不逊牡丹色

    牡丹花城处处春
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605