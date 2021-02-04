五一有新宠，奇境栾川全域乡村游，免费又有诗意！

小时候做梦都是去大城市，长大了才发现梦里全是家乡，在很多人的心中，乡村都有着特殊的地位。

小时候做梦都是去大城市，长大了才发现梦里全是家乡，在很多人的心中，乡村都有着特殊的地位。

五一到奇境栾川，到这免费乡村旅游点走走，远离城市烦扰与喧嚣，徜徉在绿色海洋，悠然漫步在溪水旁，与村民简话家常，带孩子轻触麦芒，静静享受这山间独有的慢时光。

五一小长假，来栾游客除了到景区打卡之外，就是流连在风景秀丽的乡间，寻觅那安逸又清幽的慢生活，乡村的魅力越来越受欢迎！

铁路小镇王坪村是栾川县休闲农业乡村旅游和中国铁路扶贫(铁路小镇)示范村，伊河环绕穿流而过，形成山环水抱、山水相依、水岸田园的自然风光。村民们在铁路扶贫发展乡村旅游的带动下，依靠自身厨艺和临河的环境优势，研制出家家不同的特色菜，并把自家房子进行设计重建，打造出了前有花园、后有菜园的独特小院。

这个叫绿野雅居的小院里，村民李勇建大哥一大早出去买鸡蛋回来，就开始忙碌着整理房间，清洗布草。小院建成这两年来，在各个小长假期间，住宿游客天天爆满，足不出户就能创收。

拨云岭村是远近闻名的一处乡村旅游点，手擀面、采摘园、林下种植、高山牡丹，一年四季景致不断，同时农家欢游更是体验非凡！

文克通经营的云顶人家是这里最早的一批农家宾馆，这几年在发展乡村旅游的带动下，自家特色手擀面、时令农家菜已经成为了游客们到此必点美食，回头客络绎不绝。

坐在他家的亭子里，才能感受到真正的岭上田园生活！慕名而来的游客太多，家里的五间房经常不够接待，文克通还把游客推荐到其他村民的家庭宾馆内入住，既方便了游客，又为邻居带来了受益，直接带动了村里的家庭宾馆发展。

陶湾镇唐家庄村依偎在伊河源头，一路桃林相伴，林茂、水清、石奇、山秀，乡村旅游的发展让这个小山村焕发出前所未有的活力。村里孩童欢笑声声，五一小长假期间，亲子体验团一个接着一个，城市里的孩子们被这石磨吸引着，嘁嘁喳喳研究着豆腐的制作过程。

近年来，奇境栾川全域旅游发展不断深入，旅游助推乡村振兴蓬勃发展，以“一村一品一特色”为标准打造的陶湾康养小镇、庙子镇山湾风车村、叫河镇牛堡文化园、栾川乡养子沟口村、潭头镇大王庙村、城关镇大南沟村、庙子镇庄子村等免费乡村旅游特色村遍地开花，目前已多达50多处，不用门票，随时参观游览，特色鲜明又幽静宽阔，备受广大游客喜爱。

五一假期，乡村旅游点的精品民宿、农家乐等家家住满了游客，欢声笑语不断，幸福洋溢的场面，宛如一家人。不离乡就能创业，家门口即可创收，集体增收，村民致富，同时也为广大来栾游客提供了诸多出行食宿便利，可谓一举多得！⑧