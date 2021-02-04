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年近八旬老人要坐高铁去“铜加工厂” 铁路民警利用电话手表呼叫家属来接
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.03 17:54

　　3日中午，洛阳铁路公安处洛阳龙门站派出所民警张濛接到站内工作人员求助称，有一位老太太语无伦次，看起来像是迷路了。

　　张濛与同事李倩倩到达进站口，只见老太太头发花白，看起来有七八十岁，站内工作人员正在安抚老人的情绪。

　　张濛询问得知，老人自称家人在车上等她，她要乘坐高铁去“铜加工厂”，没买票却要进站乘车，被工作人员拦下。

　　张濛和李倩倩试图询问老人的姓名等个人信息，老人答非所问。其间，他们发现老人手腕上戴着一个电话手表，李倩倩趁搀扶老人之际，解下老人的电话手表，随后联系到老人的女儿曾女士，对方还不知道老人跑了出来。

　　曾女士赶到后，连连向张濛和李倩倩道谢。张濛得知，老人姓李，年近八旬，家住西工区，患有阿尔茨海默病。

　　曾女士带着老人离开时，张濛和李倩倩再三叮嘱家属，一定看护好老人，以免再走失。(洛报融媒记者 魏巍/文 通讯员 侯家薪/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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