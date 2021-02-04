洛阳栾川重渡沟村委会成“免费宾馆”【视频】

天色已晚，本想在景区入住，却遭遇一床难求……当您置身这种窘境，心情一定会跌入低谷。然而，商丘的郑先生一家在洛阳市栾川县重渡沟风景区遇到同样问题，非但没有影响到度假的好心情，还收获了一份感动。

天色已晚，本想在景区入住，却遭遇一床难求……当您置身这种窘境，心情一定会跌入低谷。然而，商丘的郑先生一家在洛阳市栾川县重渡沟风景区遇到同样问题，非但没有影响到度假的好心情，还收获了一份感动。

事情这是这样的——

5月2日晚9时许，重渡沟风景区“匆匆那年”民宿老板刘红丽接到了郑先生的电话，对方询问她家的民宿是否还有房间。

刘红丽

近年来，栾川旅游业发展迅猛，以重渡沟为代表的山水景区备受游客青睐。今年“五一”假期之前，重渡沟风景区的多数农家宾馆床位就被“抢购一空”。

“早在一周前，我们家的床位就订满了。”刘红丽说，面对郑先生的询问，她有些无奈，但她仍然抱着试试的心理，将郑先生寻求房间的消息在重渡村的农家宾馆微信群进行了发布，然而，群里无人“接单”。

天色已晚，又找不到住处，郑先生一家有些着急。郑先生对刘红丽提出，如果宾馆有多余被褥，他们可出钱购买，打算在车内将就一晚。