“五一”小长假，洛阳栾川养子口村成民宿经济新亮点

3日，洛阳市栾川县栾川乡养子口村内，一大片丛生福禄考花田在阳光下明艳动人，与近处白墙红瓦的建筑和远处的黛色起伏山峦相映成趣。花田里，三五成群的游客正在拍照、玩耍，不时发出阵阵笑声……

3日，洛阳市栾川县栾川乡养子口村内，一大片丛生福禄考花田在阳光下明艳动人，与近处白墙红瓦的建筑和远处的黛色起伏山峦相映成趣。花田里，三五成群的游客正在拍照、玩耍，不时发出阵阵笑声……

养子口村，位于栾川县城东边约5公里处，全村749户人家沿洛栾快速通道而居。这个村子不大，但位置特殊——紧挨养子沟景区、老君山景区。2018年，该村开始利用自身优势发展旅游经济，明确把民宿和乡村休闲旅游作为重点。

“俺们村虽然没有景点，但位置好。”养子口村党支部书记徐改姓说，发展民宿和休闲游，既可以承接附近景区的游客，也可以让村子成为两个景区之间的“纽带”，成为县城居民休闲娱乐的新去处。

养子口村最缺的是耕地。早年，“男人跑运输、女人去打工”是常态，整个村子因此人气不旺、缺少生机。自从开始发展旅游，常年在外的村民很多都选择回乡创业，这其中就包括范有平。

范有平是个年轻人，今年3月从江苏辞职回乡，随即便拿出积蓄和借来的钱作为建民宿的启动资金。眼下，他正在改造自家老宅，一楼的3间房主体已经起来，剩下两层的建设资金也差不多到位了。