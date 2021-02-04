洛阳这条无名小胡同的路灯 为周边的孤寡老人亮起

3日上午，洛报融媒记者在西工区金谷园办事处纱厂东路16号院看到，在该院门前的一条又窄又深的小胡同里，西工区城管局的工作人员正在这里进行路灯安装施工，预计从今晚开始，这条小胡同就将首次亮起来。

3日上午，洛报融媒记者在西工区金谷园办事处纱厂东路16号院看到，在该院门前的一条又窄又深的小胡同里，西工区城管局的工作人员正在这里进行路灯安装施工，预计从今晚开始，这条小胡同就将首次亮起来。据悉，这一路的光明是特别为胡同深处的14户老住户亮起的。

记者在现场看到，整条胡同共设置了4盏节能灯，并安装有定时控制箱。西工区城管局相关负责人介绍，他们于4月28日接到了金谷园办事处的求助，对方表示这条胡同深处有一栋楼，虽然只有14户住户，但其中不少是孤寡老人，夜间出行，对老人们来说十分不方便且风险较大，所以希望能够在这里破格安装路灯。

“接到诉求后，我们先后两次进行现场核查。”该负责人说，西工区城管局所负责的亮化设备安装范围是区管道路和背街小巷，该胡同本不属于施工范畴，该考虑到这条胡同周边主要为孤寡老人，因此决定“特事特办”，最终将在今天完成路灯安装的所有事宜，今晚就将亮起来。(洛报融媒记者 王若馨 文/图/视频)