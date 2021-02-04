洛阳一老人过九十岁大寿 儿孙举牌入场犹如运动会开幕式

5月1日，伊滨区庞村镇窑沟村老人袁廷奇在酒店办寿宴时，他的子孙们举着牌子入场拜寿，现场犹如运动会开幕式。

5月1日，伊滨区庞村镇窑沟村老人袁廷奇在酒店办寿宴时，他的子孙们举着牌子入场拜寿，现场犹如运动会开幕式。

袁廷奇今年90岁，家里四世同堂，共有79口人。

由于家族人口众多，加上袁廷奇老人年轻时喜欢运动，因此，他的子女商量好在寿宴现场以家庭为单位入场拜寿，让老人好好认认自己的儿孙们。

袁廷奇老人有8个孩子，因此现场出现了“长子代表队”“长女代表队”“次子代表队”等8支队伍。每支队伍由一人举牌，后面站着对应的家庭成员。人数最多的一支队伍，牌子后面站了20多人。

寿宴中，袁廷奇一家还为在场满70岁的老人各送了一床夏凉被。

目前，袁廷奇老人身体状况良好，依然能在子女的企业里帮忙。(洛报融媒记者 刘嘉仪 文/图/视频)