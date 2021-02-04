今起洛阳新开通112路公交线路 伊滨区群众出行更方便

3日，记者从市公交集团获悉，为进一步方便伊滨区科技大道、司马光路、伊滨路周边群众出行，市公交集团将从今日起开通由关林庙公交枢纽站发往伊滨路司马光路口的112路。

3日，记者从市公交集团获悉，为进一步方便伊滨区科技大道、司马光路、伊滨路周边群众出行，市公交集团将从今日起开通由关林庙公交枢纽站发往伊滨路司马光路口的112路。 3日，记者从市公交集团获悉，为进一步方便伊滨区科技大道、司马光路、伊滨路周边群众出行，市公交集团将从今日起开通由关林庙公交枢纽站发往伊滨路司马光路口的112路。 该线路去程从关林庙公交枢纽站发车，走关林路、龙门大道、开元大道、孝文大道、司马光路到达伊滨路司马光路口；回程从伊滨路司马光路口发车，走伊滨路、科技大道、孝文大道、开元大道、龙门大道、关林路返回关林庙公交枢纽站。 票价：1元/人次，支持移动支付和使用各类IC卡。 首末班发车时间： 关林庙公交枢纽站发车时间：6:30——18:30 伊滨路司马光路口发车时间：7:45——19:15 (洛报融媒记者 冯莹雅 文/图 通讯员 赵承 韩菲菲)