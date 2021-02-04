记者带您体验最美乡村旅游路：伊洛合流——华夏文明探源之旅

赏伊河碧波，听风吹麦浪，探华夏之源……五一假期间，“走最美乡村公路游河洛田园风光”2021年洛阳市十大最美乡村旅游路体验之旅其中一条线路，“伊洛合流——华夏文明探源之旅”成了不少市民的打卡好去处。
赏伊河碧波，听风吹麦浪，探华夏之源……五一假期间，“走最美乡村公路游河洛田园风光”2021年洛阳市十大最美乡村旅游路体验之旅其中一条线路，“伊洛合流——华夏文明探源之旅”成了不少市民的打卡好去处。
赏伊河碧波，听风吹麦浪，探华夏之源……五一假期间，“走最美乡村公路游河洛田园风光”2021年洛阳市十大最美乡村旅游路体验之旅其中一条线路，“伊洛合流——华夏文明探源之旅”成了不少市民的打卡好去处。
2日，记者沿开元大道伊河大桥桥西堤顶路一直向东行驶发现，到此郊游的私家车络绎不绝。“这里环境特别好，沿线一边是苗圃基地和采摘园，另一边是河滨公园和伊河，最美乡村旅游路果然很美。”市民宋女士说。
一路向东，经过伊河李楼湿地乐道，沿途连片盛开的月季和蔷薇引来不少路人驻足拍照。乐道蜿蜒，苗木成林，呈现出一幅和谐的湿地画卷。
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