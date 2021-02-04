应天门周边交通压力较大 请您尽量绕行

“五一”期间，应天门景区吸引了不少外地游客，记者从市交警支队了解到，应天门周边的“定鼎南路—东侧保通路—中州路—定鼎北路”段由南向北车流量较大。

“五一”期间，应天门景区吸引了不少外地游客，记者从市交警支队了解到，应天门周边的“定鼎南路—东侧保通路—中州路—定鼎北路”段由南向北车流量较大。

交警部门提醒，我市的驾驶员从应天门周边经过时，尽量从选择其他道路绕行，避免交通拥堵。

由南向北的车辆可沿洛阳桥～定鼎路立交系统向西～九都路～右转进入玻璃厂高架匝道～玻璃厂高架路～高架北头掉头右转进入落地匝道～中州路左转弯～玻璃厂地面道路～唐宫路～定鼎路向北通行。

由北向南的车辆可沿定鼎北路～中州路～玻璃厂路～右转进入玻璃厂高架快速路匝道～二层高架北头掉头～玻璃厂高架～九都路向东或向西通行。(洛报融媒记者 郭秩铭)(图片由交警部门提供)