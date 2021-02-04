两姐妹为一老人过生日 三人年龄加起来293岁【视频】

2日中午12点，洛阳老人乔风展的百岁生日宴在西工区一饭店举行。

2日中午12点，洛阳老人乔风展的百岁生日宴在西工区一饭店举行。她的姐姐——102岁的乔富月老人，妹妹——91岁的乔玉凤老人，也分别从四川乐山和郑州新郑赶来，赴这一场三姐妹的“10年之约”。

这一天，三位老人都穿上了寓意喜庆的红色中式上衣，在家人的搀扶下落座宴席。“奶奶，祝你福如东海寿比南山”“姑，我们一家子来跟你拍张照吧”……乔风展坐定后，小辈们纷纷上前为她送上生日祝福并合影留念，老人的脸上挂着笑容，两只手却一直紧紧地拉着坐在自己身边的两姐妹。

乔风展老人的外孙女刘虹说，今天前来现场为老人祝寿的亲朋好友共计170余人。澳大利亚、加拿大、银川……除到场亲人外，一些没能赶来的家人也从全国及世界各地，通过VCR的方式向老人送上了祝福。(洛报融媒记者 王若馨 文/图/视频)