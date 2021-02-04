紧急扩散！洛阳多家景区发布限流公告

注意！注意！今日，洛阳多家景区发布限流公告，快来看看，别白跑一趟了！

注意！注意！

今日，洛阳多家景区发布限流公告，

快来看看，别白跑一趟了！

龙门石窟

尊敬的游客朋友们：

截止目前，5月2日龙门石窟景区游客预约接待人数已接近疫情防控条件下的接待限额。今日已成功线上预约的游客可按预约时间正常参观，未预约的游客建议提前网上预约3号至5号的门票，目前5月3日后门票还有大量余票。

为充分保障安全，方便游客错峰游览，提供舒适的游览体验，五一假期期间龙门景区将延长开放时间，调整开放时间为上午7点半至晚上9点。为做好疫情防控，请您务必提前预约，非预约游客请错峰出行。

龙门石窟景区官方网站、微信、微博会及时发布更多信息，请您关注，感谢配合！

咨询电话：0379-65980972

龙门石窟景区

2021年5月2日