洛阳特警被公安部、共青团中央通报表扬

近日，公安部、共青团中央作出决定，对全国公安机关99个成绩突出青年集体、100名成绩突出青年民警予以通报表扬。

近日，公安部、共青团中央作出决定，对全国公安机关99个成绩突出青年集体、100名成绩突出青年民警予以通报表扬。

2日，洛报融媒记者从洛阳市公安局特警支队获悉，该支队突击大队名列其中。

洛阳市公安局特殊警务支队突击大队组建于2011年5月，承担着突击攻坚、重大安保警卫、应急抢险救灾等急难险重工作任务，是洛阳市维稳处突的拳头力量。

近年，该大队先后参与处置黑恶暴力犯罪事件10余次，参与执行重大活动安保任务50余次，成功处置突发性、群体性事件80余次，多次配合兄弟单位完成重大抓捕行动。因业绩突出，先后荣获“全国优秀公安基层单位”、河南省“青年文明号”、河南省“青少年维权岗”、“洛阳市工人先锋号”等称号，荣立集体三等功2次、集体嘉奖3次。

去年疫情防控期间，突击大队作为应急处突的专业力量，时刻冲锋在前，为抗疫工作和洛阳市副中心城市建设中全力贡献特警力量。按照统一部署，突击大队抽调精兵强将增援各公安分局疫情防控工作，不少队员主动请战，前往最繁忙最危险最辛苦的抗疫一线开展工作，用实际行动践行了对党和人民的庄严承诺。(洛报融媒记者 申利超 通讯员 许鹏飞)(资料照片，由警方提供)