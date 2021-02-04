涧西区珠江路街道党工委组织党史知识竞赛活动

5月1日下午，由涧西区珠江路街道党工委组织的“嗨翻珠江——党史大冲关，等你来挑战”第五期活动在涧西区万达广场举行。此次活动共设5个关卡，每个关卡设置2道闯关任务，分别是党史知识竞赛闯关环节和神秘趣味活动闯关环节。
5月1日下午，由涧西区珠江路街道党工委组织的“嗨翻珠江——党史大冲关，等你来挑战”第五期活动在涧西区万达广场举行。此次活动共设5个关卡，每个关卡设置2道闯关任务，分别是党史知识竞赛闯关环节和神秘趣味活动闯关环节。
5月1日下午，由涧西区珠江路街道党工委组织的“嗨翻珠江——党史大冲关，等你来挑战”第五期活动在涧西区万达广场举行。此次活动共设5个关卡，每个关卡设置2道闯关任务，分别是党史知识竞赛闯关环节和神秘趣味活动闯关环节。
活动现场，广大党员、群众积极参与，有人负责答题，有人负责游戏闯关，热闹非凡。“大家既学习了党史知识，也增进了团队协作，希望以后有机会能多参加类似活动。”现场有不少市民这样表示。
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