小长假首日，洛阳公路班线客运量为10.88万人次

刚刚，记者从洛阳市道路运输服务中心获悉，截至1日16时，洛阳全市投入营运客车2618台，客运量为10.88万人次。
刚刚，记者从洛阳市道路运输服务中心获悉，截至1日16时，洛阳全市投入营运客车2618台，客运量为10.88万人次。
刚刚，记者从洛阳市道路运输服务中心获悉，截至1日16时，洛阳全市投入营运客车2618台，客运量为10.88万人次。
虽然因疫情去年同期未统计道路客运客运量，无法与今年进行比较，但是今年“五一”小长假首日客运量接近2019年同期水平。
另外，出租车方面，截至1日16时，全市投入出租汽车4525辆，客运量为7.46万人次。（洛报融媒记者 赵硕 文/图）
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