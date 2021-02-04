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中外专家开展线上学术研讨会 聚焦北魏时期的洛阳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.01 18:13

　　今日凌晨，一场主题为“北魏洛阳的多维光谱”的学术研讨会在线上举行，哈佛大学教授汪悦进、中国社科院考古所副研究员熊存瑞等众多专家学者跨洋连线，将目光聚焦北魏时期的洛阳，并就北魏洛阳城的数字化重构项目《洛阳·幻城》进行讨论。

　　研讨会上，专家学者以“洛阳的都市发展史”、“汉魏洛阳考古学的新发现”、“灵太后时期北魏皇室与龙门石窟的营造”等为主题进行分享。大家还就由哈佛大学中国艺术实验室(Harvard CAMLab)推动的北魏洛阳城的数字化重构项目《洛阳·幻城》进行讨论。

　　公元5世纪末，北魏孝文帝迁都洛阳，他和继承者们试图在古都洛阳的基址上构筑一个“天下之中”的都城。然而，北魏洛阳从建成到消亡，仅仅存在五十年左右光景，它在历史中的痕迹杳不可寻，北魏学者杨衒之在其著作《洛阳伽蓝记》中构筑了一个记忆中的北魏洛阳。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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