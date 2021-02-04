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“约惠古都 畅游河洛” 2021洛阳消费促进季活动启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.01 18:13

　　1日上午，“约惠古都 畅游河洛”——2021洛阳市消费促进季活动正式启动。

　　记者从市商务局了解到，按照全省“钜惠夏季·火热中原”促消费专项行动方案，我市在今年5月至8月将开展一系列富有洛阳特色的“约惠古都、畅游河洛”商贸促消费活动，包括古都实惠购、汽车欢乐购、嗨吃嗨喝一整夏等50项消费活动，涵盖购物、餐饮、特色产品、艺术、文创、电商等多个范围，将进一步打造活动品牌，点燃消费热情，提振消费市场，惠及百姓生活。

　　作为“约惠古都 畅游河洛”——2021洛阳市消费促进季活动的首场活动，洛阳苏宁易购当天启动的“五一嗨购家电节”在全市发放1千万元消费券和800万元的以旧换新补贴券，上午刚开始营业就吸引了不少市民前来选购。

　　“苏宁将抢抓这次促消费活动的机遇，积极组织丰富多彩的促消费活动，通过服务升级、场景升级、补贴升级、活动升级，汇聚人气、提升形象、树立口碑，为洛阳市民提供优质的购物体验。”河南苏宁易购副总经理赵冬利说。

　　据悉，根据我市印发的《“约惠古都·畅游河洛”商贸促消费活动方案》，在持续深化“古都新生活”“古都夜八点”系列活动基础上，本次“约惠古都·畅游河洛”商贸促消费活动按照“1+6+9+X”的框架布局，围绕1个活动主题，时间横跨4个月份，策划开展古都实惠购、汽车欢乐购、嗨吃嗨喝一整夏等6大板块促消费系列活动，贯通劳动节、端午节、七夕节等9大重点节日，以及各类市场主体开展的“X”项主题营销活动共计50场，进一步激发市场活力，释放消费潜力，促进消费回升，持续打造洛阳都市圈消费强磁场。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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