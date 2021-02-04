偃师区举办庆“五一”健步走活动 倡导绿色出行

今日，偃师区举办“庆五一 学党史 寻初心 走进最早的中国”健步走活动，吸引1000多名健走爱好者参加活动。
今日，偃师区举办“庆五一 学党史 寻初心 走进最早的中国”健步走活动，吸引1000多名健走爱好者参加活动。
今日，偃师区举办“庆五一 学党史 寻初心 走进最早的中国”健步走活动，吸引1000多名健走爱好者参加活动。
本次活动以“文明源头寻初心，坚定文化自信”为主题，以首阳大厦为起点，参赛选手途径中州路、夏都大道、夏都大桥、古城路，到达二里头夏都遗址博物馆，全程5.8公里。
比赛结束后，主办方还组织参赛选手参观了二里头夏都遗址博物馆，丰富大家对夏文化的认识，增强文化自信。（洛报融媒记者 何奕儒 通讯员 郭忱蔚 刘龙选 文/图）
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