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上市五周年感恩回馈 雅迪五一车展重磅来袭
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2021.05.01 14:29

　　从超值折价、到盲盒好礼、再到多样的增值服务……5月1日上午，雅迪上市五周年五一车展盛大开幕。开展第一天，西工区建业凯旋广场(北广场)、洛龙区正大广场(西广场)、涧西区万达广场(南广场)、涧西区洛阳凯利名家广场(南昌路王府井南侧)四大展区便吸引了大批市民围观，现场人头攒动，气氛十分火爆。

　　超值钜惠 人气爆棚

　　今日上午，记者在涧西区万达广场(南广场)车展活动现场看到，不少市民骑着自己家的旧电动车直奔车展现场，要换成新款雅迪电动车。“我就觉得雅迪质量靠谱，我现在骑的也是雅迪的旧车，大品牌骑的放心，平时用车的时候不怕它掉链子。”家住涧西的李女士说。

　　据雅迪电动车五一车展万达会场负责人张怀飞介绍，本次五一车展是为庆祝雅迪上市五周年，特地举办的感恩回馈活动。“本次车展，我们特地推出9.9元特惠旧车折价券，市民只要购买了折价券，就可以骑着家里的电动车来折价，最低可折价500元起。如果原本的电动车就是我们雅迪的品牌，则会折价更多。”张怀飞说。

　　本次雅迪五一车展除“旧车折价”优惠外，还有“冠能2.0”爆款系列底价特惠，回馈洛阳新老客户。活动现场，“冠能2.0”系列Q6、M5等车型人气满满，不少市民被其“高颜值”所吸引，不断向工作人员咨询价格与具体购买优惠。

　　贴心服务 好礼相送

　　值得注意的是，车展期间凡是购买雅迪电动车的市民，均可获赠价值398元的人车全保，顾客可以放心、安心骑新车(特价车除外)。“我们雅迪作为国内上市的电动车大品牌，首先要做到的就是安全放心有保障，只要购买了我们的电动车，除特价车外，基本都会赠送人车全保，保证做到丢车包赔、安全保障，让大家买的安心、用的放心。”张怀飞介绍道。

　　洛阳现已经进入电动车挂牌时代，符合硬性指标新国标的电动自行车需配绿牌。为给顾客提供最好的服务，活动期间，雅迪邀请人保财险洛阳分公司在车展四大会场设置安装点，开展现场登记上牌服务，让市民少跑腿、获实惠，现场买车后即可直接上牌。

　　万达广场活动现场还设置了盲盒抽奖活动，现场购车即可参与幸运抽盲盒一次，冠能快充充电器、骑行专用护膝、安全头盔、顶呱刮、儿童坐凳等礼品海量相送，百分百中奖。(特价车除外)

　　据了解，本次车展将持续至5月5日，西工区建业凯旋广场(北广场)、洛龙区正大广场(西广场)、涧西区万达广场(南广场)、涧西区洛阳凯利名家广场(南昌路王府井南侧)四大会场同步进行，市民可以就近选择。车展期间，市民可通过洛阳圈儿小程序购买“旧车折价券”享超值优惠，四大会场及雅迪各大门店均可使用。还有更多购车福利，市民可前往活动现场了解。(见习记者 蔡怡荷 文/图)⑧
[ 责任编辑：赵彤彤]
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