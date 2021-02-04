全省唯一！洛阳姑娘李梦莹在这项大赛中晋级国赛

今日，洛报融媒记者从洛阳职业技术学院获悉，在刚刚结束的2021年河南省高等职业教育技能大赛(养老服务技能赛项)暨国赛选拔赛上，该校护理学院学生李梦莹，以老年服务与管理专业组第一名的好成绩晋级国赛，成为我省进入今年国赛的唯一选手。

今日，洛报融媒记者从洛阳职业技术学院获悉，在刚刚结束的2021年河南省高等职业教育技能大赛(养老服务技能赛项)暨国赛选拔赛上，该校护理学院学生李梦莹，以老年服务与管理专业组第一名的好成绩晋级国赛，成为我省进入今年国赛的唯一选手。

2021年河南省高等职业教育技能大赛由河南省教育厅主办、漯河医学高等专科学校承办，共历时3天。大赛本着“以赛促学、以赛促教、以赛促业”理念，借鉴了世界技能大赛健康与社会照护赛项技术标准，结合国内养老服务领域产业发展、专业人才培养实际，内容突出养老服务实践的核心知识点、技能考核点以及养老情景的组织与呈现形式。大赛利用真实照护案例场景，对参赛选手的智能、体能、技能、人文关怀、沟通力、创新力、应变力、组织表达能力等进行综合考验。

经过紧张的比赛，洛阳职业技术学院护理学院2020级老年服务与管理专业301班学生李梦莹，以老年服务与管理专业第一名的好成绩，顺利晋级国赛；2019级老年服务与管理专业301班学生岳纪衡荣获二等奖，2020级301班学生李延颖荣获三等奖。

2020年8月，洛阳职业技术学院被确定为河南省首批高水平职业院校和高水平专业群建设单位，老年服务与管理专业群为河南省唯一立项建设的康养类高水平专业群，培养医养融合型健康养老人才。（洛报融媒记者 孟山 通讯员 常书香 文/图）