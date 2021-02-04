洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

全省唯一！洛阳姑娘李梦莹在这项大赛中晋级国赛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.01 14:42

　　今日，洛报融媒记者从洛阳职业技术学院获悉，在刚刚结束的2021年河南省高等职业教育技能大赛(养老服务技能赛项)暨国赛选拔赛上，该校护理学院学生李梦莹，以老年服务与管理专业组第一名的好成绩晋级国赛，成为我省进入今年国赛的唯一选手。

　　2021年河南省高等职业教育技能大赛由河南省教育厅主办、漯河医学高等专科学校承办，共历时3天。大赛本着“以赛促学、以赛促教、以赛促业”理念，借鉴了世界技能大赛健康与社会照护赛项技术标准，结合国内养老服务领域产业发展、专业人才培养实际，内容突出养老服务实践的核心知识点、技能考核点以及养老情景的组织与呈现形式。大赛利用真实照护案例场景，对参赛选手的智能、体能、技能、人文关怀、沟通力、创新力、应变力、组织表达能力等进行综合考验。

　　经过紧张的比赛，洛阳职业技术学院护理学院2020级老年服务与管理专业301班学生李梦莹，以老年服务与管理专业第一名的好成绩，顺利晋级国赛；2019级老年服务与管理专业301班学生岳纪衡荣获二等奖，2020级301班学生李延颖荣获三等奖。

　　2020年8月，洛阳职业技术学院被确定为河南省首批高水平职业院校和高水平专业群建设单位，老年服务与管理专业群为河南省唯一立项建设的康养类高水平专业群，培养医养融合型健康养老人才。（洛报融媒记者 孟山 通讯员 常书香 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然看不清，元凶竟是肿瘤
  • ·下肢动脉闭塞挺常见 您听说过上肢动脉闭塞吗？
  • ·洛阳市第三人民医院：老年人脑鸣多因肝肾不足
    		•
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
        此前，曾听人言，孟津黄河湿地自然保护区白鹤镇段风光旖旎，不仅有着堪比油画色彩的明艳，还有着仿若泼墨山...
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
  • ·驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
    		•
    		 
    新闻排行
  • 李亚在督导调研重点项目建设时强调：...
  • 5月1日起 88路公交线路进行优化调整
  • 2021年洛阳市十大最美乡村旅游路体验...
  • 如何刷手机、银行卡乘地铁？洛阳地铁...
  • 洛阳龙门站迎来“五一”假期客流出行高峰
  • 全市“四水同治”暨河长制工作会召开
  • 走进红色赵保 传承革命精神
  • 一场在“讲理村”举行的党史学习教育...
  • 央媒观洛｜美丽乡村伴黄河——河南孟...
  • “五一”劳动节，洛阳市劳模广场揭牌...
    		•
    百姓呼声
  • · 偃师区户口能申请洛阳经济适用房吗？
  • · 建议：周山森林公园附近建设过街天桥
    • 精彩图片
    “五一”假期来洛阳吧...
    抓住春天的尾巴 这个...
    洛阳市10条最美乡村旅...
    宜阳县四区村：抢抓农...
    精彩热帖

    蔷薇花开正艳

    龙门夜景

    芍药不逊牡丹色

    牡丹花城处处春
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605