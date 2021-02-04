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洛阳市瀍河区集中签约10个项目
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.01 12:16

　　今日上午，以“美丽瀍河 智创花城”为主题的瀍河区集中签约仪式在大北门儿童歌舞剧院举行，此次集中签约10个项目。

　　10个项目分别为：颐高数字科创产业综合体项目、东南电梯智能制造项目、云上(洛阳)数字经济产业园项目、洛阳市第三人民医院新建综合病房楼项目、中医诊疗馆项目、数字瀍河项目、瀍河区君河湾小学高质量发展合作项目、河南师范大学附属瀍河中学合作管理项目、瀍河区社区养老服务中心建设打包项目、洛阳金融综合外包服务项目。

　　这些项目科技含量高、产业关联度强、涵盖领域广，涉及数字科创、智能制造、医疗康养、文化教育等各个领域。

　　哪些项目与市民的生活有关？我们一起看看吧——

　　颐高数字科创产业综合体项目建成后将落地一批数字经济创新创业企业，招引大批数字经济产业高端人才，借力金融资本力量全面构建信息流、资金流、物流、人流四流合一的数字经济产业生态数字经济产业生态圈。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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