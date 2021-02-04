今起，洛阳将开展机动车、非机动车违停专项治理

今日，记者从市城市管理局获悉，即日起，该局将开展为期一个月的机动车、非机动车违停治理专项行动，重点治理机动车、非机动车侵占城市区主干道、人行道、盲道、绿化带，非机动车占压盲道、挤占机动车道等违法行为。

今日，记者从市城市管理局获悉，即日起，该局将开展为期一个月的机动车、非机动车违停治理专项行动，重点治理机动车、非机动车侵占城市区主干道、人行道、盲道、绿化带，非机动车占压盲道、挤占机动车道等违法行为。

重点治理医院、景区、商超、学校、交通枢纽等区域

市城市管理局有关负责人介绍，此次违停治理专项行动，是为持续规范城市区机动车、非机动车停放秩序，将重点对医院、景区、商超、学校、交通枢纽等区域进行整治提升。

●机动车违停治理

按照“主干道严禁、次干道严管、背街小巷人性化执法与疏堵结合”要求，重点治理机动车侵占城市区主干道、人行道、盲道、绿化带等违法行为。

同时，为缓解机动车“停车难”问题，允许在城市区严管路(街)、重点区域道路红线以外有条件的区域施划停车位，并严格按照“设置U型限位器、划定停车泊位、明确指示箭头、明确专人管理”要求进行。

●非机动车违停治理

对城市区严管路(街)周边非机动车停放秩序进行规范，做到有停车区域、有停放指示牌、有管理人员、有管理规定。

加强城市区严管路(街)内共享单车管理，确保共享单车不占压盲道、不挤占机动车道。